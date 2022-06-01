В этом месяце 15 лауреатов Нобелевской премии прочтут онлайн-лекции в поддержку Украины

Лекторы будут размышлять не только о тонкостях интуитивного суждения, перспективах молекул ДНК и других исследовательских тайнах, но и о влиянии войны рф против Украины на экономику мира и на сам мир, информирует ZN.ua.

В этом месяце 15 лауреатов Нобелевской премии прочтут онлайн-лекции в поддержку Украины
Нобелевские лауреаты прочтут лекции в поддержку Украины
© depositphotos/frizio

В июне состоятся организованные Малой академией наук Украины онлайн-лекции 15 нобелевских лауреатов, во время которых слушатели смогут узнать многое новое из мира физики, роботостроения и других дисциплин. Ученые из Британии, Израиля, Германии, Канады, США и Швейцарии пообещали поделиться лайфхаками о том, как стать инфлюэнсерами в мире науки, говорится на сайте МАНА.

«Стремишься разобраться, как устроены черные дыры и как работает Большой адронный коллайдер? Интересуешься, действительно ли экологическая катастрофа настолько масштабна, как предупреждает Грета Тунберг? Хочешь услышать это от профессоров американских университетов, работников британских лабораторий и нобелевских лауреатов? Тогда проект «Лекции будущего» для тебя!» – интригуют на сайте организаторы.

Слушатели смогут узнать не только о тонкостях интуитивного суждения, перспективах молекул ДНК и других исследовательских тайнах. Приглашенные лекторы будут также размышлять о влиянии войны Кремля против Украины на мировую экономику и не только.


Оксана Коваль, ZN.ua

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