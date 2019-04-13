Иммунную систему человека научили бороться с раком

Сложность в исцелении рака заключается в том, что наша иммунная система не воспринимает раковые ткани как угрозу, потому что на самом деле это и есть родные клетки организма — просто их становится слишком много. А вот лекарства (как правило, это очень большие и сложные молекулы химических соединений) она атакует при любом удобном случае, принимая их за вредоносные агенты извне. Единственный способ лечения в данном случае — лишить человека иммунной системы защиты и уже после этого воздействовать на опухоли.

Однако теперь ученым, кажется, удалось обойти это ограничение. Новая терапия уже успешно показала себя в борьбе с прогрессирующей формой неходжкинской лимфомы — опухолей лимфатических тканей, которые обычно практически не поддаются лечению. В настоящее время медики продолжают эксперименты, пытаясь подавить аналогичным образом и другие «упрямые» формы рака.

Группа исследователей из госпиталя Mount Sinai в Нью-Йорке разработала новую терапию в процессе изучения того, почему иммунные Т-клетки то атакуют, то не атакуют опухоли. На бумаге это выглядит довольно просто: возьмите родные Т-клетки, заправьте их «химическим оружием» в виде лекарства, и вуаля — вооруженные агенты сами отправятся на поиск угрозы. Однако научить эти клетки распознавать угрозу на практике оказалось очень непросто.

Опухоли умело маскируются, используя так называемые иммунологические контрольные «точки» (ИКТ) — своего рода маркеров на мембранах клеток, которые уверяют иммунную систему в том, что перед ней самые обычные клетки, которые занимаются своим делом и находятся на своем месте. Новая иммунотерапия блокирует эти сигнатуры, таким образом позволяя Т-клеткам сделать свою работу. Конечно, в зависимости от типа рака этот процесс может проходить с той или иной степенью успеха. К примеру, означенные неходжкинские лимфомы в теории должны быть отличным кандидатом для такого простого исцеления — однако поначалу рак почти не поддавался терапии. Но и эту проблему удалось решить благодаря двум стимуляторам.

Один стимулятор необходим, чтобы привлечь дендритные клетки к опухоли. Второй активирует их, побуждая продуцировать специальные химические вещества, так называемые антигены, на своей поверхности. Они похожи на плакаты «Разыскивается!» и помогают Т-клеткам и другим элементам иммунной системы опознать врага.

В результате число раковых ремиссий у подопытных животных возросло вдвое, в то время как испытания на людях в настоящее время находятся в активной стадии и уже показали первые позитивные результаты. Конечно, пройдет еще немало времени, прежде чем новая терапия будет изучена в достаточной степени и поставлена «на поток» — однако сам по себе факт привлечения иммунной системы к борьбе с раком является существенным медицинским прорывом.



