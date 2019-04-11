Электрическая стимуляция вернула мозг стариков в юность

Электрическая стимуляция вернула мозг стариков в юность

Рабочая память позволяет человеку хранить небольшие объемы информации непродолжительное время и во многом определяет уровень интеллекта. Однако с возрастом она ухудшается, что выражается в повышении трудностей с быстрым решением аналитических задач. Роберт Рейнхарт и его соавтор Джон Нгуен решили поставить эксперимент для определения некоторых механизмов этого процесса.

Две группы добровольцев состояли из 42 молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет и такого же количества пожилых от 60 до 76 лет. В течении 25 минут каждый подопытный должен был решать простую задачу на поиск отличий в изображениях. В это время их активность мозга отслеживалась с помощью электроэнцефалограммы. Также, половина участников получала неинвазивную электрическую стимуляцию ответственных за рабочую память областей мозга. Исследование было выполнено по двойному слепому методу, поэтому ни ученые, ни подопытные во время эксперимента не знали, кто получает электрическое воздействие, а кто нет.

В результате оказалось, что молодые участники гораздо эффективнее выполняют задачу — их средняя точность в поиске отличий составила 90%, тогда как старшие подопытные ошибались в 20?30% случаев. Однако картина резко изменилась, когда мозг добровольцев стимулировался. Спустя 12 минут после начала воздействия старшая группа стала показывать такой же результат, как и их молодые соперники без стимуляции. Молодежь также улучшила свой результат, но менее значительно, заметнее всего разница была среди тех, кто без стимуляции показывал низкий результат. Положительный эффект сохранялся в течении нескольких часов, а иногда и дней.

Анализируя открытие, Рейнхарт и Нгуен обнаружили эффект синхронизации активности областей мозга в разных полушариях. Ухудшение рабочей памяти оказалось ассоциировано с утерей способности разных отделов мозга подстраивать свою частоту друг под друга. Коллектив исследователей продолжает работу над дальнейшей апробацией метода на более широкой выборке, но уже на текущем этапе видно, что он может быть полезен как в терапии самых разных заболеваний, связанных как с излишней связанностью отделов мозга, так и наоборот, их рассинхронизацией.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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