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ВСУ испытали крылатую ракету "Нептун" в Одесской области Ракета будет поставлена на вооружение военно-морских сил Украины. Украинские военнослужащие провели испытания крылатой ракеты "Нептун" на полигоне в Одесской области. Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко. Испытания, по его словам, прошли успешно. "Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Порошенко. Напомним, в четверг, 4 апреля, в Одесской области успешно прошли испытания ракеты повышенной дальности "Ольха М".

LB.ua

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