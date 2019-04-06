ВСУ испытали крылатую ракету "Нептун" в Одесской области
Ракета будет поставлена на вооружение военно-морских сил Украины.
Украинские военнослужащие провели испытания крылатой ракеты "Нептун" на полигоне в Одесской области.
Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко.
Испытания, по его словам, прошли успешно.
"Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Порошенко.
Напомним, в четверг, 4 апреля, в Одесской области успешно прошли испытания ракеты повышенной дальности "Ольха М".
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Наука и техника
06.04.2019 06:09