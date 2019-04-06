ВСУ испытали крылатую ракету "Нептун" в Одесской области

Ракета будет поставлена на вооружение военно-морских сил Украины.

Украинские военнослужащие провели испытания крылатой ракеты "Нептун" на полигоне в Одесской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко.

Испытания, по его словам, прошли успешно.

"Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Порошенко.

Напомним, в четверг, 4 апреля, в Одесской области успешно прошли испытания ракеты повышенной дальности "Ольха М".


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