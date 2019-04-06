Японцы сбросили взрывчатку на астероид для создания кратера

Автоматическая межпланетная станция "Хаябуса-2" успешно провела очередную операцию сближения с астероидом Рюгу, сбросив на его поверхность медный снаряд и заряд взрывчатки для создания искусственного ударного кратера.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter миссии.

В дальнейшем из кратера произведут забор новой пробы вещества из подповерхностных слоев астероида.

Станция "Хаябуса-2" была запущена в конце 2014 года и предназначена для исследования околоземного 500-метрового астероида (162173) Рюгу. В июне прошлого года станция прибыла к астероиду и высадила на его поверхность два небольших спускаемых модуля MINERVA-II и аппарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), а также определила массу и объем.

Однако, основная задача миссии - это забор проб грунта и их доставка на Землю. Ранее станция уже совершила первую операцию по забору пробы грунта, выстрелив танталовой пулей в поверхность астероида в момент максимального сближения, после чего при помощи грунтозаборного устройства собрала пыль и мелкие обломки породы, поднявшиеся вверх, и вернулась на рабочую 20-километровую орбиту.

Напомним, правительство Японии рассчитывает в 2020-х годов отправить своих космонавтов на поверхность Луны.