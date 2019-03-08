Подтверждён первый кандидат в экзопланеты, найденный с помощью телескопа Kepler

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что первый кандидат в экзопланеты, наблюдавшийся телескопом Kepler, подтвердил статус планеты за пределами Солнечной системы.

Речь идёт об объекте Kepler-1658b. Впервые он наблюдался около десяти лет назад. Изначально был сделан вывод, что эта экзопланета по размерам сравнима с Нептуном, а её материнская звезда превосходит наше Солнце в 1,1 раза.

Впоследствии существование Kepler-1658b в силу ряда причин было признано ошибочным результатом научного исследования. Однако учёные продолжили анализировать имеющиеся сведения.

И вот теперь сообщается, что начальные выводы действительно оказались ошибочными, но не в вопросе существования экзопланеты, а в плане размеров объекта. По уточнённым данным, звезда Kepler-1658, вокруг которой обращается тело, в поперечнике втрое превосходит Солнце. Сама же планета оказалась незначительно крупнее Юпитера.

Отмечается, что период обращения экзопланеты вокруг своего светила составляет 3,85 дня. С поверхности этого тела материнская звезда выглядит в 60 раз более крупной, нежели Солнце выглядит для наблюдателя на Земле.

Добавим, что космический телескоп Kepler завершил работу в октябре прошлого года. На борту аппарата, запущенного ещё в марте 2009 года, закончилось топливо. За время службы телескоп позволил обнаружить большое количество экзопланет, а также кандидатов в планеты.



