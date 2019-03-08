Подтверждён первый кандидат в экзопланеты, найденный с помощью телескопа Kepler

Подтверждён первый кандидат в экзопланеты, найденный с помощью телескопа Kepler

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что первый кандидат в экзопланеты, наблюдавшийся телескопом Kepler, подтвердил статус планеты за пределами Солнечной системы.

Речь идёт об объекте Kepler-1658b. Впервые он наблюдался около десяти лет назад. Изначально был сделан вывод, что эта экзопланета по размерам сравнима с Нептуном, а её материнская звезда превосходит наше Солнце в 1,1 раза.

Впоследствии существование Kepler-1658b в силу ряда причин было признано ошибочным результатом научного исследования. Однако учёные продолжили анализировать имеющиеся сведения.

И вот теперь сообщается, что начальные выводы действительно оказались ошибочными, но не в вопросе существования экзопланеты, а в плане размеров объекта. По уточнённым данным, звезда Kepler-1658, вокруг которой обращается тело, в поперечнике втрое превосходит Солнце. Сама же планета оказалась незначительно крупнее Юпитера.

Подтверждён первый кандидат в экзопланеты, найденный с помощью телескопа Kepler

Отмечается, что период обращения экзопланеты вокруг своего светила составляет 3,85 дня. С поверхности этого тела материнская звезда выглядит в 60 раз более крупной, нежели Солнце выглядит для наблюдателя на Земле.

Добавим, что космический телескоп Kepler завершил работу в октябре прошлого года. На борту аппарата, запущенного ещё в марте 2009 года, закончилось топливо. За время службы телескоп позволил обнаружить большое количество экзопланет, а также кандидатов в планеты.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Открыты свойства идеального катализатораОткрыты свойства идеального катализатора
Корабль SpaceX Crew Dragon автоматически состыковался с МКСКорабль SpaceX Crew Dragon автоматически состыковался с МКС
SpaceX впервые успешно запустила корабль Crew DragonSpaceX впервые успешно запустила корабль Crew Dragon
Британские врачи добились ремиссии у пациента с ВИЧ после пересадки костного мозгаБританские врачи добились ремиссии у пациента с ВИЧ после пересадки костного мозга
Видео дня: «мягкая» роботизированная рука BionicSoftHand учится новым навыкам с помощью ИИВидео дня: «мягкая» роботизированная рука BionicSoftHand учится новым навыкам с помощью ИИ
Блок рекламы


Похожие новости
Израильский лунный аппарат прислал первый снимокИзраильский лунный аппарат прислал первый снимок
Видео дня: «мягкая» роботизированная рука BionicSoftHand учится новым навыкам с помощью ИИВидео дня: «мягкая» роботизированная рука BionicSoftHand учится новым навыкам с помощью ИИ
В Украине планируют создать первый плавучий космодромВ Украине планируют создать первый плавучий космодром
CES 2019: IBM показала первый коммерческий квантовый компьютерCES 2019: IBM показала первый коммерческий квантовый компьютер
Хакеры взломали систему биометрии с помощью восковой рукиХакеры взломали систему биометрии с помощью восковой руки
Samsung запатентовал первый дрон-трансформерSamsung запатентовал первый дрон-трансформер
Наложен первый штраф за несогласованный с властями запуск спутниковНаложен первый штраф за несогласованный с властями запуск спутников
США поставили в Украину первый контейнер для ядерного хранилищаСША поставили в Украину первый контейнер для ядерного хранилища
За три месяца открыты 104 экзопланетыЗа три месяца открыты 104 экзопланеты
Как передвинуть физические объекты с помощью светаКак передвинуть физические объекты с помощью света
Последние новости
Подгружаем последние новости