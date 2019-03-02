Четвероногого робота научили обратному сальто

Специалисты из MIT уже в течение нескольких лет работают над роботами Cheetah. Недавно они представили нового робота — Mini Cheetah: он весит девять килограммов, может бежать со скоростью до 8,8 километра в час, а также умеет совершать… сальто назад.

В ролике, опубликованном MIT, Mini Cheetah, в частности, демонстрирует различные варианты перемещения, в том числе боком и прыжками, приземляется на ноги при падении с небольшой высоты, а также делает обратное сальто. Кроме того, можно заметить, что роботу удается восстановить равновесие после пинка в бок; при этом если робот все же упал, он способен самостоятельно подняться.

Как известно, обратное сальто умеет делать гуманоидный робот Boston Dynamics — Atlas. Кроме того, робота, способного на сальто назад, показали разработчики Disney Research.



