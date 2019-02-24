Следы от древних рек на Марсе: новые спутниковые снимки

Предполагается, что примерно четыре миллиарда лет назад на Марсе имелось множество водоемов, например северный океан, который был крупнее Атлантического. Специалисты замечали на Красной планеты следы от древних береговых линий, озер, рек и т. д., и новые снимки в принципе не являются чем-то особенно удивительным.

Следы от древних рек на Марсе: новые спутниковые снимки

Источник изображения: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Следы от древних рек на Марсе: новые спутниковые снимки

Источник изображения: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Тем не менее это не умаляет их красоты. Как сообщается, на снимках показан южный горный регион Марс, покрытый кратерами и богатый следами от возможных водных потоков, протекавших в данном регионе в древности. Топографическое изображение (ниже) показывает, как вода, возможно, текла вниз с севера на юг (справа налево).

Следы от древних рек на Марсе: новые спутниковые снимки

Источник изображения: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

В прошлом году на Марсе было, предположительно, обнаружено крупное озеро с жидкой водой — на южном полюсе, под толстым слоем льда. На этом основании в одном из недавних исследований специалисты предположили, что Марс может быть по?прежнему вулканически активным.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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