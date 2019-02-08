Джет от молодой звезды в соседней галактике: уникальный снимок
Большое Магелланово Облако — это карликовая галактика, являющаяся спутником Млечного Пути и находящаяся от нашей Галактики, по расчетам астрономов, примерно в 160 тысячах световых лет. Недавно специалисты провели наблюдения туманности LHA 120-N 180B, находящейся в Большом Магеллановом Облаке, и увидели в ней длинный джет (поток вещества), исходящий от молодой массивной звезды (ее масса превышает массу Солнца приблизительно в 12 раз).
ESO, A McLeod et al.
Наблюдаемый объект, достигающий в длину около 33 световых лет (это один из самых длинных известных джетов), получил название Herbig-Haro 1717 (HH17). Как отмечается, джеты обычно скрыты пылью, поэтому ученым трудно их разглядеть; в этот раз, однако, дело обстояло несколько иначе, и это первый случай, когда специалистам удалось увидеть джет в другой галактике в оптическом диапазоне.
ESO, A McLeod et al.
Снимок LHA 120-N 180B был получен с помощью инструмента MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленного на телескопе VLT (Very Large Telescope). Об открытии кратко сообщается на сайте ESO (Европейской Южной обсерватории).
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