Как быстро свет движется в космосе: познавательное видео

Скорость света, слегка превышающая 300 миллионов метров в секунду, считается теоретическим пределом скорости во Вселенной. В сравнении с объектами, с которыми мы сталкиваемся каждый день, свет распространяется практически мгновенно. Однако новая анимация от ученого NASA Джеймса О'Донохью демонстрирует, насколько медленно на самом деле движется свет по сравнению с масштабами даже не мира, а лишь нашей Солнечной системы.

В первой анимации луч света совершает полный оборот вокруг Земли 7,5 раз за 1 секунду — наглядная демонстрация того, почему для связи с марсоходами требуется так много времени и почему сейчас у ученых нет даже гипотетического способа связаться с потенциальными обитателями далеких планет. Для сравнения, самому быстрому самолету в мире на предельной скорости (2000 метров в секунду) потребуется 5,5 часа, чтобы совершить кругосветное путешествие.

Однако чем меньше становится наша планета на фоне общего масштаба — тем очевиднее становится то, как медленно на самом деле движется свет. Вторая анимация демонстрирует, сколько времени требуется свету для перемещения между Землей и Луной. Это путешествие в оба конца займет примерно 2,5 секунды — все еще невероятно быстро, но…

Уже для того, чтобы добраться от Земли до Марса, лучу света необходимо более трех минут. Вот почему многие марсоходы оснащены модулями с заданной программой — в режиме реального времени управлять ими попросту нельзя. Так, к примеру, модуль NASA InSight самостоятельно провел процедуру посадки.



