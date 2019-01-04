Объект Ультима Туле из пояса Койпера похож на Снежную бабу

Данные, переданные межпланетной станцией New Horizons, позволили раскрыть особенности строения объекта Ультима Туле (он же 2014 MU69) из пояса Койпера.

Напомним, что аппарат New Horizons пролетел мимо тела Ультима Туле в первый день наступившего года. Станция передала на Землю фотографии этого объекта, находящегося на краю Солнечной системы.

Как оказалось, Ультима Туле внешне сильно напоминает Снежную бабу. Тело состоит из двух сферических частей, соединённых друг с другом. Общая длина объекта составляет приблизительно 31 км.

Более крупная сфера получила название Ультима: она имеет в поперечнике примерно 19 км. Диаметр второй сферы — Туле — составляет около 14 км.

Эксперты полагают, что две составляющие 2014 MU69 «склеились» на самом начальном этапе формирования Солнечной системы. При этом скорость движения сфер была не выше, чем у двух автомобилей во время незначительного дорожно-транспортного происшествия.

Ожидается, что в ближайшие недели станция New Horizons передаст на Землю большое количество важнейшей научной информации, собранной во время нахождения в окрестностях объекта Ультима Туле.



