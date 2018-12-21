Предложен способ шифрования при помощи живых клеток

Предложен способ шифрования при помощи живых клеток

Разработчики современных методов шифрования обычно исходят не из принципиальной невозможности «вскрытия» своего алгоритма и его результатов, но из аргументированного предположения, что это нельзя сделать на имеющихся компьютерах за сколько-нибудь приемлемое время. Грубо говоря, взломщики состарятся в ожидании результата.

Между тем, производительность вычислительной техники быстро растет. Если вы читаете эту новость на смартфоне, у вас в руках приблизительный аналог всей вычислительной мощности человечества во времена первых полетов на Луну. А на горизонте уже маячат квантовые компьютеры, которые будут обладать неимоверной по нынешним временам производительностью.

Как полагает команда ученых из Университета Пенсильвании, выходом может стать переход к шифрованию, основанному на истинно случайных числах, а не на псевдослучайных, сгенерированных компьютером по определенному алгоритму. Для их генерации авторы идеи предлагают воспользоваться помощью живой природы, в которой сплошь и рядом случаются события истинно случайного характера — не имеющие алгоритмической подоплеки.

Практическая реализация концепции на сегодня свелась к использованию капельки, содержащей примерно 2000 Т-тимфоцитов. Эти человеческие кровяные клетки имеют способность к самостоятельному перемещению, а, поскольку никакой компьютер им не управляет, его результаты оказываются вполне случайными.

Для нужд криптографии достаточно сфотографировать капельку под микроскопом и оцифровать полученное изображение. Наличие лимфоцита в заданном месте отображается единицей, его отсутствие — нулем. По всей видимости, можно сделать и наоборот, равно как и использовать какие-то другие организмы, вроде инфузорий туфелек. В результате получается очень длинное и вполне случайное число. То, что надо.

С подробностями можно ознакомиться в статье ученых, опубликованной в Advanced Theory and Simulations, а мы совсем недавно писали о прогнозах замены нынешних паролей чем-то другим.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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