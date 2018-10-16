Boston Dynamics научили своего робота танцевать

Опубликовано видео, на котором робособака танцует под композицию Uptown Funk.

Boston Dynamics научили своего робота танцевать
Фото: Скриншот видео

Специалисты американской компании Boston Dynamics научили своих роботов танцевать.

Компания опубликовала на своем YouTube видео, на котором робот танцует под композицию Uptown Funk американского музыканта Марка Ронсона, записанную при участии певца Бруно Марса.

Несмотря на ограниченные возможности четырехногого робота, танец получился динамичным. Не исключено, что теперь роботы смогут участвовать в массовках или во флешмобах.

Boston Dynamics известна своими роботами, которые постоянно обучаются чему-то новому. Если сначала они могли лишь ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. При падении он встает на ноги и способен двигаться дальше. Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например, при пожаре.

В феврале Boston Dynamics научили своих робособак SpotMini открывать двери. На Youtube компании было опубликовано видео, на котором одна из робособак хочет выйти из помещения и упирается в дверь. Тогда на помощь ей приходит вторая, со специальной "рукой" на спине. Она открывает дверь, придерживая ее "ногой", после чего оба робота выходят.


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