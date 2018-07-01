Физики доказали правоту Эйнштейна, превратив галактику в гравитационную линзу

Физики доказали правоту Эйнштейна, превратив галактику в гравитационную линзу

В 1915 году Альберт Эйнштейн в рамках общей теории относительности предложил общие принципы работы такого явления, как гравитация. С тех пор его теория была множество раз проверена с помощью высокоточных приборов на территории Солнечной системы, однако испытания в больших астрономических масштабах не проводились.

С 1929 года известно, что Вселенная расширяется, но в 1998 году две группы астрономов доказали, что она делает это быстрее, чем в прошлом. Благодаря этому удивительному открытию, получившему Нобелевскую премию в 2011 году, возникло предположение, что Вселенная в основном состоит из необычного вещества, называемого «темной энергией». Однако это возможно лишь в том случае, если теория относительности справедлива в галактических масштабах. Доказательство или опровержение этого в корне повлияет на современную космологическую модель.

Команда астрономов во главе с доктором Томасом Коллеттом из Института космологии и гравитации в Университете Портсмута использовала гравитационную линзу для проведения точных измерений гравитационных явлений на огромных расстояниях. Их работа опубликована в журнале Science. По словам Колетта, «общая теория относительности предсказывает, что объекты с огромной массой вызывают деформацию пространства-времени. Это означает, что если в поле зрения нашей линии попадут две галактики, то возникнет феномен, известный как сильное гравитационное линзирование, и мы получим множество изображений той галактики, что расположена дальше от наблюдателя. Зная также массу ближней галактики, мы в результате сможем оценить разницу между различными изображениями и выяснить, корректна ли теория Эйнштейна», объясняет он.

Гравитационная линза — это массивное тело (как правило, галактика или даже скопление галактик), которое своим гравитационным полем изменяет направление распространения ЭМ-излучения, точно так же, как обычная линза меняет направление светового луча. Всего астрономам известны несколько сотен подобных линз, однако большинство из них слишком далеко, и использовать их для точных измерений не получится. А вот галактика ESO325-G004 отлично подходит для этих целей, поскольку отстоит от Земли всего на 500 миллионов световых лет.

Команда Колетта использовала данные Очень Большого Телескопа в Чили, чтобы определить паттерны движений звезд в соседней галактике. Это позволило ученым сравнить фактическую массу галактики с вызываемым ей гравитационным эффектом, и в результате они получили именно ту картину, которая соответствовала предварительным расчетам. «Вселенная — удивительное место, которое позволяет нам использовать целые галактики в качестве линз, чтобы доказать правоту теории, сформулированной более ста лет назад», шутит Томас.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зафиксирован неизвестный космический феноменЗафиксирован неизвестный космический феномен
Ученые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во ВселеннойУченые по-новому взглянули на вероятность одиночества человечества во Вселенной
SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранееSpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранее
Создан стелс-материал, скрывающий объекты от тепловизоровСоздан стелс-материал, скрывающий объекты от тепловизоров
Гигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взглядаГигантский астероид "Веста" приблизился к Земле на расстояние взгляда
Блок рекламы


Похожие новости
Черновики Эйнштейна выставили на аукционе за 193 миллионов долларовЧерновики Эйнштейна выставили на аукционе за 193 миллионов долларов
Ученые доказали, что легендарный Солнечный камень викингов действительно работаетУченые доказали, что легендарный Солнечный камень викингов действительно работает
Физики случайно превратили графен в сверхпроводникФизики случайно превратили графен в сверхпроводник
"Хаббл" сфотографировал галактику-ровесницу динозавров"Хаббл" сфотографировал галактику-ровесницу динозавров
Химики доказали появление жизни из неживой материиХимики доказали появление жизни из неживой материи
В Индийском океане геофизики зафиксировали природную аномалиюВ Индийском океане геофизики зафиксировали природную аномалию
Активисты Greenpeace доказали незащищенность АЭС во ФранцииАктивисты Greenpeace доказали незащищенность АЭС во Франции
Астрономы нашли древнейшую спиральную галактикуАстрономы нашли древнейшую спиральную галактику
Украинские астрономы открыли уникальную галактикуУкраинские астрономы открыли уникальную галактику
Ученые доказали, что планета «Х» существуетУченые доказали, что планета «Х» существует
Последние новости
Подгружаем последние новости