Разработан стент, который самостоятельно находит сужение артерий
Каждый третий пациент, которому однажды уже внедрили стент для предотвращения тромбоза, испытал рестеноз — повторное сужение артерии из-за наслоения тромба или шрамообразования.
А это чревато дополнительными осложнениями.
И вот профессор Кеничи Такагата из университета Британской Колумбии с командой разработал умный стент, который отслеживает даже незначительные изменения в кровотоке, обнаруживая сужение на ранней стадии.
— Мы доработали стент так, что теперь он действует как миниатюрная антенна, и внедрили микродатчик, который передает данные беспроводным путем на внешнее считывающее устройство, заявил профессор.
Стент сделан из медицинской стали и внешне ничем не отличается от других подобных устройств. Имплантация такого стента также проходит традиционно, не требуются никакие дополнительные действия.
Устройство уже успешно испытали в лаборатории на свинье. На очереди клинические испытания и коммерциализация новинки.
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18.06.2018 12:08