Найдены работающие после смерти гены

геном

Международная группа ученых выяснила, что некоторые гены продолжают работать после смерти человека.

Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications, сообщает Лента.ру.

Биологи проанализировали образцы тканей, собранные в течение 24 часов после смерти доноров. Они установили нуклеотидную последовательность матричных РНК (мРНК) — продуктов активных генов. Данные сравнивали с результатами изучения образцов крови, полученных до момента смерти.

Оказалось, что некоторые гены продолжили работать, при этом часть из них активировалась после остановки сердца. Ученые полагают, что таким образом клетка реагирует на недостаток кислорода, связанного с прекращением кровотока, однако точные причины явления пока остаются неизвестными.

Специалисты надеются, что результаты работы помогут разработать новые методы определения, сколько времени прошло со смерти человека, по уровням РНК. Для этого требуются дополнительные исследования, в которых будет рассматриваться более длительные промежутки времени, прошедшие после остановки сердца, а также учитываться возраст и причины смерти.


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