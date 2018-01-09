Китайские специалисты завезут на Луну насекомых и растения

Китайские специалисты завезут на Луну насекомых и растения

Мечты человечества всегда доходили до космоса. Первая высадка на Луну вызвала восторг у всего мира. Сейчас цели всех прикованы к полету на Марс, но и о спутнике нашей планеты не забывают. В частности, в Китае высказали мысли о том, что на Луну следует направить растения и насекомых. Это ускорит колонизацию спутника Земли, что также было бы желательным для человечества, информирует supreme2.ru.

Такие планы будут реализовываться в рамках китайской лунной исследовательской программы. Ее уже начали приводить в реальность. В частности, к Луне уже было отправлено два орбитальных космических аппарата и посадочный модуль, содержащий в себе луноход.

Задача специалистов в данном случае — изучить геологию естественного спутника Земли и то, подходит ли он для выращивания растений. В частности, для этого туда уже отправили картофель и шелкопрядов. Ученые хотят посмотреть, выживут ли эти организмы на Луне.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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