Млекопитающие, которые могут исчезнуть в 2018 году

За последние 40 лет Земля потеряла половину своей дикой природы — и скоро мы можем распрощаться с еще 3265 видами млекопитающих.

Вот млекопитающие, которые могут исчезнуть с лица Земли уже в 2018 году, пишет mixstuff.ru.

В Индонезии наибольшее число млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения — 188 видов.

Между тем, в Европе меньше всего млекопитающих, перед которыми стоит такая угроза.

Фрэн Виттакер-Вуд, ведущий научный сотрудник организации The Eco Experts сообщает:

«Хотя в ходе исследования были выявлены конкретные районы, в которых большинство млекопитающих находятся под угрозой исчезновения, мы хотим подчеркнуть, что возможная утрата этих животных является глобальной проблемой, требующей глобального решения.

Все мы в какой-то мере ответственны за отрицательное воздействие, которое мы оказываем на окружающую среду, и за разрушение многих естественных мест обитания этих животных. Чтобы помочь защитить этих чудесных существ и обеспечить их выживание, мы должны приложить совместные усилия и жить, не нарушая при этом экологический баланс планеты.

Люди зачастую не могут совсем отказаться от употребления мяса, но даже внесение небольших изменений в ваш рацион и замена некоторых блюд в вашем меню вегетарианскими продуктами может оказать чрезвычайно положительное влияние на окружающую среду.

Тысячи млекопитающих получают травмы или умирают, потому что мы выбрасываем мусор где-попало, загрязняем природу. Поэтому повторное использование отходов и их переработка – задача исключительной важности».