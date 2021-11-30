Ермака допросили по делу "вагнеровцев"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в понедельник сходил в Государственное бюро расследований на допрос по делу "вагнеровцев".

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал. Но считаю, что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над «і»", - заявил Ермак.

Следователи ГБР проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб. Дело касается публикации в интернете материалов, содержащих сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мер, связанных с неудачной попыткой задержания на территории Украины боевиков ППК "Вагнер".

Производство открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

Оппозиция в Верховной Раде долгое время требовала создать временную следственную комиссию для установления, почему "вагнеровцы" не долетели до Украины, но правящее большинство отказалось это сделать. В мае 2021 года была создана ВСК с более широкими задачами, одной из которых является задержание "вагнеровцев".

Комиссия установила, что украинская разведка действительно планировала задержать "вагнеровцев", но операция сорвалась после того, как ее отложили с 25 июля на 30 июля 2020 года. Кто принял это решение, ВСК установить не смогла. Президент Владимир Зеленский этого не делал, а у главы Офиса президента Андрея Ермака нет соответствующих полномочий.

В ноябре 2021 года также вышло расследование Bellingcat о деле "вагнеровцев", но расследователям также не удалось узнать, как именно белорусские спецслужбы узнали о приезде наемников.