Одесские полицейские тренировались задерживать грабителей и освобождали заложника

"Такие учения, как важный элемент профессиональной подготовки, проводятся регулярно".

Сотрудники отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 провели оперативно-тактические учения, на которых совершенствовали слаженность действий подразделений при проведении спецопераций.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По легенде учений, двое мужчин ограбили прохожую в парке Шевченко и скрылись на мопеде с ее деньгами. На задержание направили наряды полиции, которые заблокировали возможные пути для побега и установили местонахождение грабителей.

По другому сценарию, злоумышленники захватили здание и удерживали там женщину, требуя выкуп. На месте происшествия работали наряды полиции, следственно-оперативная группа, переговорщики и спецназовцы.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

"Мы должны быстро реагировать на любые изменения в оперативной обстановке и слаженно действовать в экстремальных ситуациях. Поэтому такие учения, как важный элемент профессиональной подготовки, проводятся регулярно", - отметил начальник отдела полиции Вячеслав Барба.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее одесские тюремщики провели учения по поиску сбежавшего заключенного.