"Это пещерный сексизм": народные депутаты выступили против участия в "конкурсе мисс Верховной Рады"

Определить сексуальных нардепок путем опроса решило издание "Комментарии".

"Это пещерный сексизм": народные депутаты выступили против участия в "конкурсе мисс Верховной Рады"
Фото: comments.ua

Депутатки Рады, имена которых издание "Комментарии" внесло в список претенденток на звание "Самые сексуальные народные депутаты Украины (женщины) - ТОП-25", возмущены использованием их имен "для того, чтобы собирать клики и комменты".

Как сообщила народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, участницы рейтинга подписали коллективное обращение к изданию «Комментарии» об исключении их имен из этого рейтинга.

"Авторы обесценивают профессиональные достижения народных депутаток, выдавая такие материалы. Не говоря уже о том, что это пещерный сексизм, которому не место в 2021 году", - отметила Пидласа.

По мнению народной избранницы, очередной "конкурс мисс Верховной Рады", о котором "никто из участников не просил", "тем не менее используют против них".

"Женщина-депутат виновата уже даже потому, что какой-то редактор какого-то издания считает ее красивой", - отметила Роксолана Пидласа, процитировав ряд негативных комментариев относительно участников "конкурса".

Вместе с тем под постом об объявлении старта голосования - ни одного комментария, который бы осуждал составителей этого "конкурса", добавила она.

По мнению Пидласой, не любить депутатов - нормально, это суверенное право каждого гражданина, но "унижать успешных женщин за их внешность - дикость".

С 8 сентября издание "Комментарии" запустило всеукраинский опрос, предложив украинцам определить сексуальных народных избранниц Украины. Чтобы отдать свой голос за ту или иную народную избранницу, нужно перейти по ссылке, зайдя на платформу для голосования через фейсбук. В списке - 25 народных депутаток от разных политических сил.

Заметим, что в Верховной Раде IX созыва насчитывается 87 женщин-депутатов, что составляет примерно 20,5% от общего количества парламентариев. Это рекордное количество женщин в украинском парламенте.

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