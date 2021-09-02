Экс-секретаря Криворожского горсовета исключили из фракции "Слуга народа"

Экс-секретарь Криворожского городского совета от фракции "Слуга народа" Александр Котляр досрочно сложил полномочия депутата. Его также исключили из фракции, сообщили на сайте СН.

Решение было принято на пленарном заседании на основании его личного заявления.

Накануне в Кривой Рог прибыли глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции Давид Арахамия.

"Руководство «Слуги Народа» и глава Криворожской городской организации выразили четкую и жесткую позицию: Александр Котляр, который решил сложить свои полномочия секретаря Криворожского городского совета, предав своим поступком всю команду, не может оставаться депутатом городского совета", - говорится в сообщении партии.

Корниенко заявил, что отказ Котяра от должности секретаря городского совета - "это фактически отказ от ответственности перед нашими избирателями и предательство принципов партии, предусматривающих никогда не отступать и не сдаваться, думать прежде всего о людях, их благополучии и о будущем родного города".

Напомним, что 25 августа исполняющим обязанности городского головы Кривого Рога стал Юрий Вилкул - бывший мэр этого города, который занимал должность в течение десяти лет.

Так произошло потому, что секретарь городского совета Александр Котляр созвал внеочередную сессию в связи с гибелью предыдущего мэра Константина Павлова. Котляр должен был стать и.о. городского головы, однако на сессии объявил о том, что идет с должности.

В "Слуге народа" заявили, что решение представителя "Слуги народа" Александра Котляра сложить полномочия секретаря городского совета и таким образом отказаться от должности и.о. городского головы Кривого Рога считают предательством.