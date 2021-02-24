ГБР осуществило обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции

Фото: https://dbr.gov.ua/

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках уголовного производства провело ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 года проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Фото: https://dbr.gov.ua/

Фото: https://dbr.gov.ua/

Напомним, 1 февраля пресс-служба Офиса генпрокурора объявила о подозрении и в розыск бывшего главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Правоохранители утверждают, что он неоднократно не являлся на допрос.