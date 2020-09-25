Руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя уличили в вымогательстве $40 тыс.

Он требовал у экс-работника комбината вернуть несуществующий долг.

Фото: ssu.gov.ua

Руководителя государственной налоговой инспекции Тернополя задержали за вымогательство $40 тыс. у экс-сотрудника комбината.

По данным следствия, чиновник вместе с сыном - директором местного предприятия пищевой промышленности - требовали заплатить несуществующий долг в $40 тысяч. Об этом сообщили на сайте СБУ.

"Эти деньги потерпевший якобы задолжал работодателю за растрату вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить «потери», злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа заплатить уголовники угрожали горожанину физической расправой", - говорится в сообщении.

Директора предприятия задержали после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере $10 тыс. Одновременно задержали руководителя налоговой инспекции и уголовников.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Напомним, что восемь должностных лиц Государственной фискальной службы Тернопольщины подозреваются в присвоении 60 тонн контрафактного алкоголя, изъятого в рамках уголовных производств.

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