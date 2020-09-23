Она возглавляла Славянск в 2010-2014 годах, когда город захватили роSSийские боевики во главе с Гиркиним.

Бывшая руководительница Славянска Нелли Штепа, которую обвиняют в сепаратизме по делу о захвате города боевиками "ДНР", официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.

Об этом сообщила она сама в фейсбуке.

"Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с Вами ждет победа!", - написала Штепа и опубликовала копию своего удостоверения.

Напомним, Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. При ее пребывании в должности город захватили роSSийские боевики во главе с террористом Игорем Гиркиним. В 2014 году Штепа призвала президента РоSSии Владимира Путина войти в Славянск и "защитить ее как женщину". Она также поблагодарила Путина за то, что он вошел в Крым.

Штепу задержали в июле 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Также против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Сама Штепа заявляла, что она "никого не предавала, а выполняла свой гражданский долг" и добилась освобождения 278 заложников.

С 10 ноября 2015 года мэром Славянска является глава местной организации "Оппозиционного блока" Вадим Лях. На своих агитационных бордах он размещал слова "Любить Славянск, как Неля".

С 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания по делу Штепы. В ноябре, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение.

Затем заседание должно было состояться 4 марта 2019 года, но из-за госпитализации Штепы в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, потому что Штепа снова попала в больницу.

В апреле Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвоката. Причиной неявки обвиняемого на заседание 15 апреля она указала консультацию в киевском кардиоцентре. В мае суд Харькова перенес заседание из-за того, что судьи ушли в отпуск.

В октябре суд Харькова провел заседание по делу Штепы после более чем 16-месячного перерыва. Перед этим, в августе, суд переносили, поскольку один из адвокатов попал в ДТП.

1 июля 2020 года суд по делу Штепы отложили из-за неявки двух свидетелей, а 20 июля заседание отложили, поскольку Штепа попала в больницу.