Микитась вышел из СИЗО

Родственника внесли за него 80 млн гривен залога.

Микитась вышел из СИЗО
Фото: kp.ua

Народный депутат Украины 8-го созыва, экс-президент государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, на него надели электронный браслет.

"Микитась вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет", - сообщили в САП.

Напомним, 25 октября за Максима Микитася был внесен залог в сумме 80 млн гривен.

Напомним, 2 октября Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в размере 5,5 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет. 22 октября ВАКС увеличил залог почти в 15 раз - до 80 млн гривен.

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