Совбез ООН проведет закрытое заседание по Сирии
Заседание созвано по инициативе европейских стран после начала турецкой военной операции.
Совет Безопасности ООН проведет в четверг закрытое заседание по Сирии после того, как Турция начала военную операцию против курдских сил на северо-востоке этой страны.
По словам дипломатов, провести заседание попросили пять европейских стран: Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, передает Голос Америки.
Ранее сообщалось, что турецкая армия начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Военные действия направлены против курдских Отрядов народной самообороны, которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, и остатков террористической организации ИГИЛ.
Операция началась через несколько дней после того, как США отвели свои войска из этого региона.
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Политика
09.10.2019 21:45
09.10.2019 21:45