В Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии

Задержанных обвиняют в "нарушении порядка проведения мирных собраний".

9 октября в Одессе задержали двух активистов, которые развернули под генконсульством Турции плакаты с призывом остановить военную агрессию в Сирии.

Об этом сообщает Нигилист.

"По словам задержанных, полиция действовала без законных оснований. Товарища этих активистов, который пришел в отделение полиции узнать, в чем дело, также задержали", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/NihilistLi

По данным издания, задержанных обвиняют в "нарушении порядка проведения мирных собраний", которого, как подчеркивает Нигилист, "не существует ни в одном нормативно-правовом акте Украины".

Позже Нигилист сообщил, что двух активистов отпустили. Последний задержанный, который остается в отделении - несовершеннолетний.

В полиции задержание активистов пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что турецкая армия начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Военные действия направлены против курдских Отрядов народной самообороны, которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, и остатков террористической организации ИГИЛ.

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