США расширили санкции против РФ
В частности, они санкции введены против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC.
Соединенные Штаты Америки расширили санкции против РоSSии. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастной к поставке авиатоплива роSSийским военным в Сирии. Об этом сообщает министерство финансов США.
"Сегодня Управление финансов и иностранных активов Министерства финансов США ввело санкции против одного юридического лица, трех физических лиц и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, с целью облегчения доставки авиационного топлива роSSийским войскам, которые действуют в Сирии", - сказано в обнародованном сообщении.
В США считают, что Компания Maritime Assistance LLC является подставной компанией предприятия "Совфрахт". Штаты обвиняют "эту компанию в том, что она организовала заговор с целью уклонения от санкций для осуществления платежей и содействия осуществлению поставки авиатоплива роSSийским военным, которые воюют в Сирии, поддерживая президента Башара Асада.
Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заверил, что санкции с РоSSии будут сняты только после выполнения Минских соглашений.