Сожженный дом Гонтаревой не был застрахован

"Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься".

Сожженный дом Гонтаревой не был застрахован
Фото: Lb.ua

Дом Валерии Гонтаревой в Гореничах, который сожгли накануне, не был застрахован.

Об этом она сказала в интервью LB.ua.

"Нет. Причем не был никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал", - сказала экс-глава НБУ, отвечая на вопрос, был ли застрахован дом.

Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

Полиция установила, что неизвестный поджигатель бросил во двор дома две сумки, после этого - зажигательное устройство, от которого эти сумки загорелись. Затем огонь перекинулся на беседку, которая находилась рядом стояла, а от нее загорелся уже весь дом.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение НацполицииВ Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории УкраиныРада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мостуЗеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ подключилась к расследованию поджога дома ГонтаревойСБУ подключилась к расследованию поджога дома Гонтаревой
Офис президента потребовал незамедлительного раскрытия поджога дома ГонтаревойОфис президента потребовал незамедлительного раскрытия поджога дома Гонтаревой
В центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ ГонтаревойВ центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Гонтаревой
Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 годуЯценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
ГПУ: прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения Ложкину, Гонтаревой и ФилатовуГПУ: прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову
В суде отменили закрытие дела против ГонтаревойВ суде отменили закрытие дела против Гонтаревой
В крымском селе обыскивают подростков за сожженный флаг РоSSииВ крымском селе обыскивают подростков за сожженный флаг РоSSии
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Гонтаревой и ЖевагоСуд обязал НАБУ открыть дело в отношении Гонтаревой и Жеваго
Суд возобновил следствие против ГонтаревойСуд возобновил следствие против Гонтаревой
Последние новости
Подгружаем последние новости
n() { novgoto('http://novostey.com/politic/index.html'); return false; }); shortcut.add("Ctrl+Left",function() { novgoto('http://novostey.com/politic/news885178.html'); return false; }); shortcut.add("Ctrl+Down",function() { novgoto('http://novostey.com/'); return false; });