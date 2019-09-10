Агентство Banda разработает бренд-стратегию Чернобыльской зоны

Такое сотрудничество привлечет внимание к научным разработкам зоны и к природоохранным мероприятиям.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и креативное агентство Banda подписали меморандум о сотрудничестве, направленное на формирование положительного восприятия бренда «Чернобыль» среди общественности. Об этом указано в сообщении Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Фото: http://dazv.gov.ua

Banda также присоединится к разработке бренд-стратегии для Чернобыльской зоны, созданию визуальной стилистики и креативной платформе по популяризации туристического, научного и социально-экономического потенциала территорий Чернобыльской зоны.

Глава ГАЗО Виталий Петрук отметил, что дирекция Зоны отчуждения, таким образом, намерена привлечь внимание общественности и профессионалов к природоохранным мероприятиям, сохранению и восстановлению биоразнообразия на территории зоны, развитию инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами и работе на ЧАЭС.

По словам директора «Банды» Дмитрия Адабира, агентство, продолжая историю с Ukraine NOW, хочет еще больше рассказывать о современной Украине.

Чернобыль уже стал мощной туристической локацией, которую за последние годы посетило сотни тысяч украинских и иностранных туристов.

«Также, здесь расположена уникальная научная площадка, где проводятся исследования с применением современного оборудования с радиологической безопасности, археологические раскопки и даже тестирование роботов. Этими наработками уже пользуются ученые со всего мира. И нам очень хочется, чтобы об этом узнали», - отметил Адабира.

Фото: http://dazv.gov.ua

Напомним, в августе в Британии презентовали крафтовую водку из чернобыльской воды и пшеницы "АТОМІК", которую изготовили ученые из Украины и Британии в Чернобыльской зоне.

Алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в Чернобыле, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не обнаружили радиоактивного загрязнения.

Создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которое будет производить и продавать "АТОМІК" из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения. От 75% прибыли от продажи напитка будут возвращать общине пострадавших от аварии на ЧАЭС.