"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта

Группа народных депутатов от "Слуги народа" зарегистрировала два законопроекта, связанные с телевидением.

Нардеп Евгения Кравчук на своей странице в фейсбуке сообщила, что вместе с коллегами Никитой Потураевым, Александром Ткаченко, Гео Леросом и Павлом Сушко они предлагают внести изменения в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" (законопроект 2036, - ред.) и "утвердить наконец адекватную процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета".

"Напомню, что действующее законодательство предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, которые назначаются по квоте Верховной Рады Украины, пока длится процедура отбора и их назначения. Мы считаем это недопустимым и хотим обеспечить непрерывную работу регулятора", - пояснила депутат.

Второй законопроект (2035) связан с деятельностью операторов цифрового вещания. По словам Евгении Кравчук, суть проекта трудно объяснить простым языком, но "от этого документа фактически зависит информационная безопасность Украины".

"Суть в том, что сегодня общенациональное цифровое эфирное вещание зависит от частных компаний с непрозрачной структурой собственности и неизвестными конечными бенефициарами. Например, компания-оператор цифрового сигнала «Зеонбуд». Она появилась еще во времена премьерства Януковича, а при его президентстве власть превратила ее в монополиста. Кто стоит за этой компанией, неизвестно. 100% долей в уставном капитале принадлежат кипрской компании. Кипрская компания, в свою очередь, принадлежит пяти другим компаниям, четыре из которых зарегистрированы на Британских Виргинских островах, и одна - в Белизе. Своими конечными бенефициарами ООО «Зеонбуд» указывает пять граждан Латвии и одного гражданина Великобритании. Вот таким нехитрым образом все общенациональное цифровое наземное эфирное вещание сейчас контролируется компанией-фигурантом многочисленных журналистских расследований. Кстати, в разное время эту компанию связывали с регионалами, а то и с россиянами", - рассказала нардеп.

"Именно поэтому в законопроекте мы выписали целый ряд требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров программной услуги, а также операторам телекоммуникаций с общенациональным покрытием, которые будут гарантировать невозможность противоправного воздействия государства-агрессора на информационное пространство Украины", - добавила она.