Гонтарева опасается похищения Коломойским

"Плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что мне он угрожает".

Гонтарева опасается похищения Коломойским
Фото: Украинская правда

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает олигарха Игоря Коломойского, вернувшегося в Украину перед инаугурацией Владимира Зеленского, угрозой для себя.

"Это очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что лично мне он угрожает", - сказала Гонтарева в интервью "Громадському" и BBC.

"Лично в интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это - kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали, почему", - добавила она.

Впрочем, в другом интервью Коломойский говорил, что не собирается мстить Гонтаревой.

Напомним, Валерия Гонтарева возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
РФ обязали заплатить 1 млн гривен украинкеРФ обязали заплатить 1 млн гривен украинке
Блок рекламы


Похожие новости
Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского с КоломойскимВолкер рассказал Сенату США о связях Зеленского с Коломойским
Украина опасается федерализации Молдовы по роSSийскому сценариюУкраина опасается федерализации Молдовы по роSSийскому сценарию
Порошенко рассказал о конфликте с КоломойскимПорошенко рассказал о конфликте с Коломойским
У посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в КрымуУ посольства РоSSии в Киеве провели акцию с требованием расследовать исчезновения и похищения в Крыму
Сорос опасается использования современных технологий в авторитарных странахСорос опасается использования современных технологий в авторитарных странах
Гонтарева заявила, что ждала большей поддержки от ПорошенкоГонтарева заявила, что ждала большей поддержки от Порошенко
У посольства фюрера РФ в Киеве прошла акция с требованием расследовать похищения в КрымуУ посольства фюрера РФ в Киеве прошла акция с требованием расследовать похищения в Крыму
Возле посольства РоSSии в Киеве прошла акция с требованием расследовать похищения в КрымуВозле посольства РоSSии в Киеве прошла акция с требованием расследовать похищения в Крыму
Медведчук отрицает отношения с Коломойским и ТимошенкоМедведчук отрицает отношения с Коломойским и Тимошенко
Болтон опасается вмешательства РоSSии и ее союзников в выборы в СШАБолтон опасается вмешательства РоSSии и ее союзников в выборы в США
Последние новости
Подгружаем последние новости