Суд отменил розыск главреда издания "Страна.ua" Гужвы

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос "Українських Новин".

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Австрии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело, по которому Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском райсуде на стадии судебных дебатов.

Напомним, Гужва был задержан 22 июня 2017 года в Киеве . Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что главред "Страны" требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компромата на нардепа Дмитрия Линько. Вместе с Гужвой задержали его помощника Антона Филипковского, который передавал деньги, найденные при обыске у Гужвы в портфеле.

23 июня Гужве сообщили о подозрении ч. 3 ст. 189 УК (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или нанесшее имущественный ущерб в крупных размерах).

22 декабря Шевченковский райсуд Киева признал Филипковского виновным в вымогательстве (ч.3 ст.189 УК) и приговорил его к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Условный срок стал возможен благодаря сделке со следствием о признании вины.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Генпрокуратура признала, что он законно покинул Украину, но обвинила его в затягивании рассмотрения уголовного дела. 5 февраля суд постановил задержать Гужву и взыскал в бюджет 1 млн гривен залога. Также он был объявлен в розыск.