Верховный суд Австрии не нашел нарушений в вердикте по экстрадиции Дмитрия Фирташа в США

Окончательное решение об экстрадиции будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.

Верховный суд Австрии не нашел нарушений в вердикте по экстрадиции Дмитрия Фирташа в США
Фото: etcetera.media

Верховный суд Австрии не нашел процессуальных нарушений в предыдущем решении Высшего земельного суда Вены, признавшим допустимой экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки (США). Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", судья последовательно отклонил доводы защиты. Он указал, что Верховный суд не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения апелляционным судом и решение вопроса о возможности экстрадиции. Несмотря на наличие некоторых замечаний к рассмотрению дела в апелляционном суде, в целом Верховный суд оставил его в силе, отклонив также и некоторые претензии прокуратуры, не влияющие на окончательное решение.

Напомним, 27 февраля 2019 года Генеральная прокуратура при Верховном суде Австрии подала на рассмотрение этого суда кассационную жалобу на решение Высшего земельного суда Вены от 21 февраля 2017 года относительно экстрадиции Фирташа. По мнению генпрокуратуры, при вынесении решения о допустимости экстрадиции украинского бизнесмена в США Высший земельный суд Вены в недостаточной степени проверил наличие политических мотивов американской стороны при подаче запроса на экстрадицию.

Еще раньше кассационную жалобу на решение Высшего земельного суда Вены подала защита Дмитрия Фирташа.

Судебный процесс по делу об экстрадиции владельца корпорации Group DF и одного из самых богатых и влиятельных людей Украины Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты продолжается с 2014 года.

12 марта 2014 года Дмитрий Фирташ был задержан в столице Австрии по запросу Министерства юстиции США по обвинению в даче взятки с целью получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии.

Сам Фирташ отрицает все обвинения, а его защита заявляет, что в США на их подопечного может ожидать политически мотивированный вердикт.

В начале января 2019 года стало известно, что обвинение американских прокуроров базируется на презентации консалтинговой компании McKinsey относительно добычи титана в Индии, в котором консалтинговой компанией была представлена вероятная стратегия по подкупу индийских чиновников.

После решения Верховного суда Австрии окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.


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