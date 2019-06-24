Саакашвили обжалует недопуск на выборы

Политик уверен в своих юристах.

Саакашвили обжалует недопуск на выборы
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обжалует отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады от его политической партии "Рух новых сил". Об этом он заявил в своем видеообращении на фейсбуке.

"Я надеюсь, что в условиях президента Зеленского, мы сможем все-таки, прорвать этот идиотизм. Вы должны понимать, что они там придираются по юридическим деталям, но просто у нас самые лучшие юристы… Все равно мы прорвемся, все равно мы пойдем своим списком на выборы и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения", - подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, политик подчеркнул, что планирует посетить Одессу для встречи со своими избирателями.

Напомним, 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.

Выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет РНС якобы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. Комиссия также констатировала, что утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.


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