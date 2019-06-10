На президентских выборах в Казахстане побеждает преемник Назарбаева
Касым-Жомарт Токаев получил около 70% голосов избирателей.
На выборах президента Казахстана, по данным экзит-поллов, преемник Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев, получает около 70% голосов. Об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4% от общего количества избирателей.
Досрочные выборы президента Казахстана прошли 9 июня - через 3 месяца после отставки Назарбаева.
На пост главы государства баллотировались 7 кандидатов, еще двое не были допущены к регистрации.
В день выборов в стране прошли акции протеста, в ходе которых полиция задержала около 500 человек.
Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил об отставке после почти 30 лет на должности президента. Преемником он назвал спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.06.2019 01:58
10.06.2019 16:34