Новостей.COM ⇒
2019-06-08
В первую пятерку "Самопомощи" вошли Садовый, Квасницкая, Дрик, Бидняк и Сыроид
Избирательный список политической партии "Самопомощь" на выборах в Верховную Раду возглавил мэр Львова, бывший кандидат в президенты Андрей Садовый.
Фото: Макс Требухов
Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 8 июня.
- Андрей Садовый, лидер "Самопомощи"
- Ольга Квасницкая, депутат Одесского горсовета
- Александра Дрик, глава ОО "Декларации под контролем"
- Татьяна Бидняк, депутат Харьковского облсовета
- Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной Рады
- Виталий Фыдрин, депутат Тернопольского облсовета
- Олег Березюк, глава фракции "Самопомощь" в Верховной Раде
- Николай Кмить, экс-глава Львовской облгосадминистрации
- Татьяна Острикова, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
- Ольга Бабий, депутат Киевского областного совета
- Игорь Косован, христианский проповедник
- Роман Семенуха, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
- Руслан Хомич, фермер с Волыни
- Олег Лаврик, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
- Мария Яковлева, гендиректор "Укрнафтагазэнерго"
- Андрей Дмитриев, депутат Херсонского облсовета
- Вячеслав Кущинский, юрист из Полтавы
- Любомир Зубач, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
- Юрий Акуленко, депутат Днепровского горсовета
- Руслан Сидорович, депутат Верховной Рады от "Самопомощи"
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
Украина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - Парубий »»
08.06.2019 12:15
08.06.2019 12:15
←+Ctrl+→