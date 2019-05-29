Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска

Он был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности.

Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего председателя правления "Укртранснафты" Александра Лазорко. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД , пишет enkorr.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины и на 100% принадлежит "Нафтогазу", однако в 2009-2015 годах управлялась менеджментом во главе с Лазорко, который является лояльным Игорю Коломойскому.

Коломойский в интервью LB.ua рассказывал, что Лазорко переехал в Лондон и оформил там политическое убежище.

20 мая президентом Украины стал Владимир Зеленский. Одним из первых указов он назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, личного адвоката Игоря Коломойского.