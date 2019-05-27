Полиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против Зеленского
"Целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой".
Начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук назначил комплексную служебную проверку по факту составления админпротоколов на двух молодых людей, которые 25 мая вышли на пикет в центре Ровно за отставку президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
"Полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей. Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой о соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена по результатам комплексной служебной проверки", - сказал Самчук.
Личному составу полиции посоветуют на подобные мелкие правонарушения в первую очередь реагировать словами, а не штрафными мерами.
Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Девушка - 16-летняя Дарья Коцюруба - в интервью UA:Ровно рассказала, что она вышла на протест из-за назначения Зеленским на государственные должности "кварталовцев" и подлежащих люстрации лиц.
Подобный случай произошел в Киеве в начале апреля. Тогда на Майдане Независимости в центре столицы с применением силы задержали активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Шевченковский районный суд Киева через несколько дней полностью оправдал Овчаренко и закрыл административное производство из-за отсутствия состава правонарушения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.