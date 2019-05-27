Полиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против Зеленского

"Целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой".

Полиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против Зеленского
Фото: radiotrek.rv.ua

Начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук назначил комплексную служебную проверку по факту составления админпротоколов на двух молодых людей, которые 25 мая вышли на пикет в центре Ровно за отставку президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей. Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой о соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена по результатам комплексной служебной проверки", - сказал Самчук.

Личному составу полиции посоветуют на подобные мелкие правонарушения в первую очередь реагировать словами, а не штрафными мерами.

Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Девушка - 16-летняя Дарья Коцюруба - в интервью UA:Ровно рассказала, что она вышла на протест из-за назначения Зеленским на государственные должности "кварталовцев" и подлежащих люстрации лиц.

Подобный случай произошел в Киеве в начале апреля. Тогда на Майдане Независимости в центре столицы с применением силы задержали активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Шевченковский районный суд Киева через несколько дней полностью оправдал Овчаренко и закрыл административное производство из-за отсутствия состава правонарушения.


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