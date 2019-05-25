Отказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - Полозов

Согласно решению суда, РоSSия должна освободить моряков "прямо сейчас".

Отказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - Полозов
Николай Полозов
Фото: qha.com.ua

Возможный отказ властей РоSSийской Федерации освободить украинских моряков и корабли после решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций против РФ. Об этом заявил руководитель группы адвокатов, защищающих украинцев, Николай Полозов в Гамбурге во время общения с журналистами, передает УНИАН.

"Безусловно, для роSSийских властей теперь будет очень сложно придумать правдоподобное объяснение, почему они удерживают военных моряков", - заявил Полозов.

Он добавил, что, согласно решению суда, РоSSия должна "прямо сейчас освободить" моряков.

"С момента, как Трибунал вынес решение, у роSSийских властей эта обязанность возникла. То, что они ее не выполняют, - будет иметь отрицательный политический и экономический потенциал для РоSSии", - подчеркнул Полозов.

Адвокат считает, что, в случае невыполнения Россией решения Трибунала, против нее могут быть введены секторальные санкции и будут созданы определенные сложности с навигацией роSSийских кораблей в международных водах.

В связи с этим он высказал надежду, что РоSSия быстро выполнит решение Трибунала. При этом адвокат добавил, что нет "практически никаких" оснований для уголовного преследования моряков.

"У РоSSии есть масса инструментов для того, чтобы принять юридическое решение относительно их освобождения даже без прекращения уголовного дела, хотя, на мой взгляд, никакого уголовного дела не может быть вообще", - отметил Полозов.

"Уже сейчас любая, скажем так, «польза», которую роSSийские власти могли извлечь из захвата моряков, полностью перекрывается тем политическим давлением, которые сопряжены с этой ситуацией, и, я уверен, что, наверное, роSSийским властям было бы выгодно уже избавиться как-то от этих моряков для того, чтобы избежать новых санкций и проблем с морским судоходством", - добавил адвокат.

Полозов также напомнил, что уже был прецедент, когда роSSийские власти были вынуждены выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву - это дело Arctic Sunrise.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли. За решение проголосовали 19 судей, против - один, роSSийский судья Колодкин.


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