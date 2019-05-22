БПП "Солидарность" проведет съезд 24 мая, - СМИ

Порошенко анонсировал партийное собрание "в ближайшее время".

БПП "Солидарность" проведет съезд 24 мая, - СМИ
Фото: Виктория Герасимчук

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу, 24 мая, проведет съезд. Об этом сообщили источники в руководстве партии, пишет "РБК-Украина".

Лидер партии Петр Порошенко сегодня в речи на "Книжном арсенале" заявил, что съезд состоится "в ближайшее время", сообщает корреспондент LB.ua.

Cъезд будет состоять из двух частей, члены партии обсудят участие в парламентских выборах.

Лидер партии Петр Порошенко ранее анонсировал съезд после инаугурации Владимира Зеленского. Тогда Порошенко заявил, что перед его командой стоит задача сформировать на следующие выборы "широкую демократическую коалицию".

Напомним, согласно данным соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", "БПП "Солидарность" поддерживают 8,8% избирателей.

Президент Владимир Зеленский анонсировал роспуск Рады в своей инаугурационной речи, вчера после консультаций с лидерами парламентских фракций представители Зеленского заявили, что досрочные выборы пройдут 21 июля. Сообщалось, что указ "уже подписан и будет опубликован завтра".


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