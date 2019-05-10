Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру
Глава НАБУ проходит свидетелем по делу о превышении полномочий.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщает агентство УНН.
"Я все-таки решил прийти, потому что повестку увидел в СМИ. Официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали", - сообщил он.
Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения полномочий.
О вызове Сытника на допрос стало известно во вторник, 7 мая.
В конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США в 2016 году.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть" сообщил о поступившем заявлении от внефракционного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он тогда отметил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.
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Политика
10.05.2019 07:14