Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру

Глава НАБУ проходит свидетелем по делу о превышении полномочий.

Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру
Фото: Анна Стешенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщает агентство УНН.

"Я все-таки решил прийти, потому что повестку увидел в СМИ. Официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали", - сообщил он.

Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения полномочий.

О вызове Сытника на допрос стало известно во вторник, 7 мая.

В конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США в 2016 году.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть" сообщил о поступившем заявлении от внефракционного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он тогда отметил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.


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