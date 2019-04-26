ГП "Медицинские закупки Украины" возглавит 33-летний крымский татарин
Арсен Жумадилов выиграл конкурс на должность.
Конкурс на должность генерального директора ГП "Медицинские закупки Украины" выиграл 33-летний крымский татарин Арсен Жумадилов. Итоги конкурса объявила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Жумадилов возглавляет общественную организацию "Крымский институт стратегических исследований", преподает в НаУКМА и является совладельцем благотворительного фонда "Украинское наследие". Он станет генеральным директором Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" после прохождения всех процедур, предусмотренных законодательством.
Всего участие в конкурсе на должность генерального директора ГП "Медицинские закупки Украины" принимали шесть кандидатов, еще три кандидата подали неполный пакет документов, поэтому не были допущены к следующим этапам.
Конкурс проходил под наблюдением общественных организаций и международных партнеров.
Напомним, что сейчас Украина строит собственную способную систему медицинских закупок. 25 октября МОЗ Украины зарегистрировало ГП «Медицинские закупки Украины» - централизованную закупочную организацию, специализирующуюся на закупке лекарственных средств и медицинских изделий. В марте 2019 года предприятие успешно провело первый аукцион по закупке лекарств.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.04.2019 09:49