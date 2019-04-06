В ПЦУ прокомментировали требование УПЦ МП отозвать Томос

В ПЦУ напомнили, что Московский патриархат в Украине является частью РПЦ, которая ожидала признания 141 год

В ПЦУ прокомментировали требование УПЦ МП отозвать Томос
Фото: пресс-служба президента

Предоставление Томоса об автокефалии - это прямое и каноническое право Вселенского патриархата, и нет никаких оснований для отзыва Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте Киевской митрополии ПЦУ.

"Для отзыва Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии Православной церкви Украины нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине", - говорится в заявлении.

Как отметили в ПЦУ, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний неоднократно подчеркивал, что объединение украинского православия должно происходить мирно, без насилия, на Евангельских принципах любви.

"События последних месяцев показали, что решение о переходе в единую поместную Украинскую православную церковь принимаются абсолютным большинством голосов верующих, а сам процесс церковного объединения является мирным и реализуется согласно действующему украинскому законодательству", - подчеркивается в документе.

В заявлении отмечается, что Московский патриархат в Украине не является поместной церковью, а является частью Русской Православной церкви, а предоставление же Томоса об автокефалии - это прямое и вполне каноническое право Вселенского Патриархата.

"То, что восприятия (рецепции) решения предоставить Православной церкви Украины Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии в полной мере еще не произошло, отнюдь не означает, что этого не произойдет вообще. Говорить о принципиальной невозможности признания Поместной Украинской Православной Церкви со стороны других Православных Церквей нет никаких оснований. А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения Томоса несколько неуместно. Тем более делать это представителям Русской Православной церкви, которая сама ожидала своего признания 141 год (1692 месяца!)", - отмечается в заявлении.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля Митрополита Епифания официально возвели на престол.

Накануне Синод УПЦ МП призвал Вселенского патриарха отозвать томос ПЦУ.


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