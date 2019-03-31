В Чернигове взрывотехники проверяют штабы кандидатов
Неизвестный сообщил, что взорвет один из штабов, если не прекратится подкуп избирателей.
Фото: Виталий Мирошниченко
В Чернигове взрывотехники и полиция проверяют штабы кандидатов из-за сообщения о взрывчатке. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Твиттере.
В полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов на выборах 2019.
Избирательный процесс не останавливали.
#Чернігів: о 12:10 до поліції зателефонував невідомий чоловік, який повідомив про те, що у випадку неприпинення підкупу виборців о 13:00 він підірве штаби одного із кандидатів. Нацполіція та ДСНС проводять перевірки за вказаними адресами #новини#МВС#вибори2019pic.twitter.com/BZhgV4f68T
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