Супрун посоветовала, как пережить выборы

Глава Минздрава дала пять советов.

Супрун посоветовала, как пережить выборы
Фото: kmu.gov.ua

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун дала пять советов украинцам о том, как пережить выборы.

"Если вы испытываете стресс из-за будущих событий - вы не одни. Это обычное явление во многих странах, которые стоят перед важным выбором. Более 50% американцев назвали последние президентские выборы "важным источником стресса". В Украине мы не имеем такой статистики, но если принять во внимание активность людей в социальных сетях и на улицах, можем сказать, что воздух наэлектризован, а люди сильно стрессуют с приближением этих выходных", - написала Супрун в фейсбуке.

И.о. министра подчеркнула, что стресс и негативные эмоции плохо влияют на здоровье, самочувствие и в целом портят качество жизни, поэтому от них следует избавляться.

Супрун советует воспользоваться советами Американской психологической ассоциации, чтобы уменьшить уровень "предвыборного" стресса.

В частности, следует ограничить "потребление" медиа.

"Чтобы быть в курсе, достаточно периодически читать новости или качественные обзоры", - считает Супрун.

Второй совет - не развивать дискуссий, которые могут привести к конфликту.

Глава Минздрава также советует признать, что стресс и тревога о том, что может произойти, не приносят никакой пользы, и направить свое внимание в более продуктивном направлении.

Она напомнила: что бы ни случилось в день выборов - жизнь продолжается.

"Даже если ваш кандидат не выйдет во второй тур - это не катастрофа. Важно оставаться сознательным гражданином с активной позицией", - добавила Супрун.

Голосуйте, отметила руководитель министерства.

"Сделать свой выбор в такой важный для Украины момент - обязанность каждого гражданина! Найти время для того, чтобы спокойно и вдумчиво проанализировать все, что произошло за последние годы в стране, обязательно ознакомиться с программами кандидатов, подумать, чего вы хотите для себя, своих близких и всей страны, и обязательно сделать сознательный выбор ", - посоветовала Ульяна Супрун.

Напомним, ранее глава Минздрава опубликовала советы, как вести себя во время "предвыборного обострения".

Выборы Президента Украины состоятся в это воскресенье, 31 марта.


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