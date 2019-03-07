В МВД удивлены ответом СБУ об аппаратуре прослушивания под офисом Зеленского

В министерстве посоветовали СБУ проверить качество выполнения оперативных задач своими сотрудниками.

В МВД удивлены ответом СБУ об аппаратуре прослушивания под офисом Зеленского
Фото: Макс Требухов

Министерство внутренних дел обнародовало официальное заявление относительно позиции Службы безопасности Украины о прослушке кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто бы заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только лица со специальным допуском", - говорится в документе.

"К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые заблаговременно сообщали бы сотрудников полиции о том, что в доме по адресу ул. Белорусская, 26, 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украина никоим образом не вмешиваются в работу "дружественного правоохранительного органа специального назначения. Сотрудники Национальной полиции в рамках действующего законодательства выполняют свои обязанности, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом".

МВД, в свою очередь, рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими сотрудниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания.

"Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства, защиту которого, согласно закону обеспечивает Служба безопасности Украины", - отмечают в МВД.

Ранее сегодня СБУ официально заявила, что информация МВД о прослушке кандидата в президенты Владимира Зеленского со стороны спецслужбы неправдива и раскрывает секретную информацию. В СБУ также заявили о срыве операции по документированию преступной деятельности в интересах роSSийских спецслужб и расшифровке оперативно-технических мероприятий.

В спецслужбе сочли, что руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем преднамеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства. По указанному факту 6 марта текущего года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство.

Напомним, 4 марта полиция Киева обнаружила под офисом Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.


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