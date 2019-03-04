Суд оштрафовал главреда независимого белорусского сайта Tut.by по "делу БелТА"

Уголовное преследовании остальных журналистов прекратили на досудебном этапе.

Суд оштрафовал главреда независимого белорусского сайта Tut.by по "делу БелТА"
Фото: tut.by

Суд Заводского района Минска 4 марта вынес приговор главному редактору независимого белорусского сайта Tut.by Марине Золотовой по так называемому "делу БелТА" о незаконном доступе к ленте новостей государственного информагентства.

Об этом говорится на сайте Tut.by.

Журналистку признали виновной в бездействии должностного лица (ч. 2 ст. 425 УК РБ). Ее оштрафовали на 300 минимальных зарплат (базовых величин). Сумма штрафа составляет 7650 белорусских рублей (более 3500 долларов США). Суд также обязал ее оплатить услуги адвоката информационному агентству БелТА - 6000 рублей (2800 долларов).

Свою вину Золотова отрицает.

"В качестве моей осведомленности [в том, что сотрудники TUT.BY используют подписку БелТА] приводится странный пример, что мы с сотрудниками редакции находимся в одном помещении. Я не заглядываю в чужие мониторы, и у меня нет такой физической возможности", - заявила она в последнем слове.

Золотова изначально проходила по делу БелТА вместе с 14 другими журналистами, но до суда дошло дело только в отношении нее.

В августе 2018 года в редакциях и квартирах у журналистов портала Tut.by, а также информационного агентства БелаПАН прошли обыски, пять человек были задержаны на 72 часа.


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