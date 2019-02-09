Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету

Высокий суд Лондона признал однобоким материал британской компании "Би-Би-Си" о том, что президенту Украины Петру Порошенко якобы пришлось заплатить за встречу с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает британское издание PressGazette.

Автор прошлогодней публикации утверждал, что украинский президент заплатил за эту встречу не менее 400 тысяч долларов.

По данным издания, судья Никклин отказал "Би-Би-Си" в праве обжаловать решение суда.

В Администрации президента Украины не стали комментировать эту информацию, переадресовав запрос "Украинской правды" юристам, которые представляли интересы Порошенко в британском суде. Те, в свою очередь, пообещали ответить в ближайшее время.

Напомним, публикация о секретной оплате встречи президентов Украины и США появилась 23 мая этого года, почти год спустя после самой встречи глав государств. Администрация президента в тот же день опровергла информацию СМИ и заявила о готовности защищать свою честь в судебном порядке.

В материале, опубликованном ВВС сообщалось "со слов сотрудника украинской разведки" в администрации Порошенко, что для организации встречи неофициально привлекли адвоката Трампа - Майкла Коэна, так как посольство Украины в Вашингтоне смогло получить для Порошенко только фотографию с Трампом. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого - $600 тыс.