Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету

Решение суда обжалованию не подлежит.

Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету
Фото: пресс-служба президента

Высокий суд Лондона признал однобоким материал британской компании "Би-Би-Си" о том, что президенту Украины Петру Порошенко якобы пришлось заплатить за встречу с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает британское издание PressGazette.

Автор прошлогодней публикации утверждал, что украинский президент заплатил за эту встречу не менее 400 тысяч долларов.

По данным издания, судья Никклин отказал "Би-Би-Си" в праве обжаловать решение суда.

В Администрации президента Украины не стали комментировать эту информацию, переадресовав запрос "Украинской правды" юристам, которые представляли интересы Порошенко в британском суде. Те, в свою очередь, пообещали ответить в ближайшее время.

Напомним, публикация о секретной оплате встречи президентов Украины и США появилась 23 мая этого года, почти год спустя после самой встречи глав государств. Администрация президента в тот же день опровергла информацию СМИ и заявила о готовности защищать свою честь в судебном порядке.

В материале, опубликованном ВВС сообщалось "со слов сотрудника украинской разведки" в администрации Порошенко, что для организации встречи неофициально привлекли адвоката Трампа - Майкла Коэна, так как посольство Украины в Вашингтоне смогло получить для Порошенко только фотографию с Трампом. По данным одного источника, адвокат получил за услуги $400 тыс, по информации другого - $600 тыс.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИЭкс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
Документы Савченко в ЦИК поданы без 2,5 млн гривен залога
Блок рекламы


Похожие новости
Бельгия готова поддержать санкции против РФ за захват украинских моряков в Керченском проливе, - АрьевБельгия готова поддержать санкции против РФ за захват украинских моряков в Керченском проливе, - Арьев
Четыре страны поддержали решение ЕС о продлении санкций против РоSSииЧетыре страны поддержали решение ЕС о продлении санкций против РоSSии
ГПУ открыла дело против МедведчукаГПУ открыла дело против Медведчука
Дисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме ПорошенкоДисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме Порошенко
Порошенко подал документы в ЦентризбиркомПорошенко подал документы в Центризбирком
Яценюк призвал Порошенко "освободить Украину от кума Путина"Яценюк призвал Порошенко "освободить Украину от кума Путина"
Порошенко утвердил символику Службы внешней разведкиПорошенко утвердил символику Службы внешней разведки
РоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и ЯрошаРоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и Яроша
Стала известна дата рассмотрения в ЕСПЧ иска Украины против РоSSииСтала известна дата рассмотрения в ЕСПЧ иска Украины против РоSSии
В ЕС запустили механизм для обхода санкций США против ИранаВ ЕС запустили механизм для обхода санкций США против Ирана
Последние новости
Подгружаем последние новости